Одесса. Красиво гореть - не запретишь!

По Одессе По всей видимости в Одессе горит отель "Одесса". P.S. Видео из Одессы от канала "Типичная Одесса" Одесские паблики и колонелькассад пишут, что результат "работы" укроПВО, а вот военкурвы однозначно заявляют, что это наше попадание.