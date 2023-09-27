Медвежий угол
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Медвежий угол

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Одесса. Красиво гореть - не запретишь!

Одесса. Красиво гореть - не запретишь!

По Одессе По всей видимости в Одессе горит отель "Одесса". P.S. Видео из Одессы от канала "Типичная Одесса"   Одесские паблики и колонелькассад пишут, что результат "работы" укроПВО, а вот военкурвы однозначно заявляют, что это наше попадание.

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ЗБ
Зоя Башмакова
Чем жечь,лучше взять
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