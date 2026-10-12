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Происшествия

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В Якутии оперативниками задержаны четверо подозреваемых в серии разбойных нападений на жителей столицы региона

Сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Республике Саха (Якутия) совместно с оперативниками отдела полиции № 4 МУ МВД России «Якутское» пресекли деятельность преступной группы, промышлявшей кражами и разбойными нападениями в региональной столице.

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