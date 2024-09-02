Домашнее устранение ломкости волос

Ломкие волосы – распространенная проблема, с которой сталкиваются многие люди. Это может быть вызвано множеством различных факторов, таких как агрессивные шампуни, частое воздействие тепла и даже генетика.
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