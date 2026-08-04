Армения собирается развалить ЕАЭС: стали известны новые невероятные условия

Кабы не усрался от натуги Пашинян. Стыдно будет Армении иметь премьера - засранца.

Андрей Павлов

"нет никаких оснований полагать, что кто-то будет готов изменить установленные квоты или открыть свои двери для армянских помидоров, вина или коньяка, действуя в ущерб своим же гражданам и их экономическим интересам". Правильно. Это только в России возможно.