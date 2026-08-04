Представьте себе зрелище, достойное пера драматурга: некто, облечённый значительной властью, предстаёт перед мировой общественностью и, повысив голос до пределов дозволенного, выставляет ультиматум.
Армения собирается развалить ЕАЭС: стали известны новые невероятные условия
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Урал Ахмадеев
Кабы не усрался от натуги Пашинян. Стыдно будет Армении иметь премьера - засранца.
Ответить
1 м.
Валентин Воробьев
Изгнать армян из ЕАЭС с их Паши няном!
Ответить
1 м.
Андрей Павлов
"нет никаких оснований полагать, что кто-то будет готов изменить установленные квоты или открыть свои двери для армянских помидоров, вина или коньяка, действуя в ущерб своим же гражданам и их экономическим интересам". Правильно. Это только в России возможно.
Ответить
1 м.
Свежие комментарии