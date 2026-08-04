БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Армения собирается развалить ЕАЭС: стали известны новые невероятные условия

Армения собирается развалить ЕАЭС: стали известны новые невероятные условия

Представьте себе зрелище, достойное пера драматурга: некто, облечённый значительной властью, предстаёт перед мировой общественностью и, повысив голос до пределов дозволенного, выставляет ультиматум.

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Комментарии
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Урал Ахмадеев
Кабы не усрался от натуги Пашинян. Стыдно будет Армении иметь премьера - засранца.
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1 м.
Валентин Воробьев
Изгнать армян из ЕАЭС с их Паши няном!
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1 м.
Андрей Павлов
&quot;нет никаких оснований полагать, что кто-то будет готов изменить установленные квоты или открыть свои двери для армянских помидоров, вина или коньяка, действуя в ущерб своим же гражданам и их экономическим интересам&quot;. Правильно. Это только в России возможно.
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1 м.