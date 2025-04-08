Китай решил «биться до конца» на фоне угроз Трампа

Министерство торговли Китая пообещало биться до конца в ответ на угрозы ТрампаМинистерство торговли Китая пообещало «биться до конца» в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа ввести дополнительные 50-процентные пошлины против КНР.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии