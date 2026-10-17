По данным Социального фонда на середину октября нынешнего года, программа добровольного страхования самозанятых, позволяющая им получать оплачиваемые больничные, не вызвала широкого интереса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АУ «Эстетика кибер-м...
- АУ Hongqi H5 стал бл...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым