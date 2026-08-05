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Царьград

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Кондратьев доложил Цивилёву о готовности Кубани к зиме и топливе

Кондратьев доложил Цивилёву о готовности Кубани к зиме и топливе

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе рабочей встречи с министром энергетики России Сергеем Цивилёвым представил доклад о готовности региона к отопительному сезону, а также проинформировал о текущей ситуации с обеспечением топливом.

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