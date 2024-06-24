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Далич перед Италией: «Очередной исторический матч для Хорватии. Нужна только победа» 

Далич перед Италией: «Очередной исторический матч для Хорватии. Нужна только победа» 

«Это очередной из серии исторических для нас матчей. Мы готовы, и, уверен, все пройдет хорошо. Все, кроме Виды, здоровы – в стартовом составе его не будет.

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