Впервые поймано нейтринное эхо остановленного реактора: 106 антинейтрино за 17 дней

Эксперимент показал, что даже полностью остановленный ядерный реактор продолжает излучать поддающийся измерению поток антинейтрино — это даёт инструмент для дистанционного контроля за отработанным топливом без вскрытия контейнеровКоллаборация Double Chooz опубликовала в Physical Review Letters первое в истории измерение остаточного потока электронных антинейтрино от полностью остановленных реакторов.