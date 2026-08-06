Впервые поймано нейтринное эхо остановленного реактора: 106 антинейтрино за 17 дней

Эксперимент показал, что даже полностью остановленный ядерный реактор продолжает излучать поддающийся измерению поток антинейтрино — это даёт инструмент для дистанционного контроля за отработанным топливом без вскрытия контейнеровКоллаборация Double Chooz опубликовала в Physical Review Letters первое в истории измерение остаточного потока электронных антинейтрино от полностью остановленных реакторов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии