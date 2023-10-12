9 признаков почему не стоит покупать iPhone 15

Релиз iPhone 15 оказался довольно противоречивым. Многие критики похвалили смартфон за немногочисленные, но приятные новшества, тогда как другие утверждают, что Apple во второй раз пытается продать один и тот же телефон — на этот раз в прямом смысле слова.
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