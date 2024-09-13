Вчерашнее предупреждение Путина не произвело впечатления на британского премьера Стармера – The Times

После вчерашней жесткой реакции президента РФ Владимира Путина на перспективу предоставления Украине права бить по территории РФ из западных дальнобойных ракет, премьер Великобритании Кейр Стармер заявил о нежелании воевать с Россией.
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