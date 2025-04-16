Срочно! Массовый завоз наемников на Украину: колумбийцам оплачивают билет в один конец

Подробно об этом рассказывают в АиФ. Документ, возможно, имеет скрытые цели — поскольку финансирование будет осуществляться Минобороны, есть вероятность, что под видом наемников в страну могут попасть и другие категории иностранных граждан, например, «отпускники».