Срочно! Массовый завоз наемников на Украину: колумбийцам оплачивают билет в один конец

Подробно об этом рассказывают в АиФ. Документ, возможно, имеет скрытые цели — поскольку финансирование будет осуществляться Минобороны, есть вероятность, что под видом наемников в страну могут попасть и другие категории иностранных граждан, например, «отпускники».
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