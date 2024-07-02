Россию внесли в список стран с высоким уровнем доходов

Всемирный банк включил Россию в список стран с высоким уровнем доходов, сообщает РБК. В список попадают государства, в которых уровень валового национального дохода (ВНД) на душу населения составляет более 14 005 долларов.
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