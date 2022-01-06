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Латыши изобрели универсальный рецепт ликвидации зависимости от российского газа!

Латыши изобрели универсальный рецепт ликвидации зависимости от российского газа!

Пока демократические казахи греются, разведя костёр на месте городской администрации, в Латвии изобрели универсальный рецепт ликвидации зависимости от российского газа!С 2025 года стремительные прибалты запрещают устанавливать котлы, работающие на газе! Шах и мат тебе, вата! Идеологическое обоснование  - зеленее не бывает: "Выполнения целей климатической нейтральности и сокращения использования в столице любых видов фоссильного топлива в отопительном оборудовании"Знаете, что такое фоссильное топливо? Это уголь, нефть, природный газ, горючие сланцы, битумы, битуминозные пески и тяжелую нефть.

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