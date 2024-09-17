Начальник полигона России на Новой Земле заявил о готовности к ядерным испытаниям

Полигон России на архипелаге Новая Земля готов к возможному возобновлению ядерных испытаний.Начальник центрального ядерного полигона России на Новой Земле Андрей Синицын заявил о готовности в полном объеме возобновить ядерных испытаний.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии