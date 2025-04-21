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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чемпионы России в танцах на льду Худайбердиева и Базин завершили карьеру

Елизавете Худайбердиевой 22 года, Егору Базину 29 лет, они являются чемпионами России в танцах на льду (2023), двукратными серебряными призерами чемпионата России (2024, 2025) и бронзовыми призерами чемпионата страны (2022).

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