Global Footprint Network: Украина исчерпала запас ресурсов, которые может возобновить природа за год

КИЕВ, 8 авг — РИА Новости. Украина исчерпала запас ресурсов, которые природа может возобновить за год, сообщил глава Государственной экологической инспекции страны Андрей Малеванный со ссылкой на исследование организации Global Footprint Network.
КИЕВ, 8 авг — РИА Новости. Украина исчерпала запас ресурсов, которые природа может возобновить за год, сообщил глава Государственной экологической инспекции страны Андрей Малеванный со ссылкой на исследование организации Global Footprint Network.
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