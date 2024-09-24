Александр Бастрыкин заинтересовался конфликтом с участием 80 человек в Кузбассе

Глава СК России потребовал доклад о ходе проверки сообщения о массовом конфликте в Кузбассе.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался массовым конфликтом с участием 80 человек, который произошел в Анжеро-Судженске.