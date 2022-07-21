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Президент США Байден сообщил, что заболел раком из-за загрязнения окружающей среды

Президент США Байден сообщил, что заболел раком из-за загрязнения окружающей среды

Позже в Белом доме пояснили, что речь идет о немеланомных опухолях кожи, которые удалили Байдену еще до его президентстваПрезидент США Джо Байден заявил, что заболел раком из-за загрязнения окружающей среды.

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