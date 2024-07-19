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"Бить людей начали ещё на пляже": Мигранты, напавшие на депутата Матвеева, ещё избили пятерых

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Комментарии
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Александр Зиборов
И такое происходит по всей стране! Значит, меры нужно принимать по всей стране, иначе не избавить россиян от ига мигрантов!
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1 час.
Семен Демин
Пока в России главенствует идея равноправия и феминизм количество русских будет уменьшаться, а их место будут занимать выходцы из Азии.  Свято место пусто не бывает. Никакие законы здесь не помогут, т. к. есть высшие законы природы.
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1 час.
Nina Данилова
Всех на постой в хоромы депутатам,которые отклоняют законы по мигрантам,срочно вводить визовый режим,а не дожидаться ,когда кишлаки захлестнут всю Россию и хрен им ,а не материнский капитал
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50 мин.

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