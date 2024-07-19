"Бить людей начали ещё на пляже": Мигранты, напавшие на депутата Матвеева, ещё избили пятерых

Александр Зиборов И такое происходит по всей стране! Значит, меры нужно принимать по всей стране, иначе не избавить россиян от ига мигрантов!

Семен Демин Пока в России главенствует идея равноправия и феминизм количество русских будет уменьшаться, а их место будут занимать выходцы из Азии. Свято место пусто не бывает. Никакие законы здесь не помогут, т. к. есть высшие законы природы.