Открылась обновленная набережная у Омской крепости. Здесь появился фонтан, прогулочные зоны, кафе, качели с видом на реку, озеленение, детская площадка.
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Открылась обновленная набережная у Омской крепости. Здесь появился фонтан, прогулочные зоны, кафе, качели с видом на реку, озеленение, детская площадка.
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