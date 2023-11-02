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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Свежие комментарии

  • kraft54
    молодые и крепкие ребята,где вы?В штаны наложили,мамочек слушаете,когда они говорят вам: не вмешивайтесь. А нужно зап...Бастрыкин устроил...
  • виктор матвеев
    С таким же успехом премию мира можно, посмертно присудить и Гитлеру, разницы между ним и Нетаньяху нет ни какой.Новый нобелиат
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    "...он, пожалуй, один из немногих российских чиновников, который понимает...". "один из"... Он единственный, кто что-...Бастрыкин устроил...

"Должны есть все", - школьное питание как причина раздора - в меню нет халяльных продуктов

"Должны есть все", - школьное питание как причина раздора - в меню нет халяльных продуктов

Politiki.net В Российской Федерации проживают порядка 20 миллионов мусульман, - это соответствует 15% населения страны.

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Комментарии
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Коновалова Таня
Не надо народ чурками обзывать, проявляйте уважение и вас уважать будут
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22 час.
Александр Миндра
Тебе сколько лет девочка, что ты не знаешь, что у нас в стране проживает очень много народностей, в том числе и мусульман, именно исконных жителей России.
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21 час.
ЕБ
Елена Бреслова
не нравится столовская еда?! несите с собой тормозок! Пусть Сафиуллин организовывает вам халяльные тормозки на свои бабки, содранные с прихожан
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21 час.

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