Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Красноярском крае и Корпорация развития Енисейской Сибири подписали соглашение о сотрудничестве

На инвестиционной конференции «Инвестиционная политика опорного города Канска» состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Красноярском крае Ольгой Загитовой и Корпорацией развития Енисейской Сибири.
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