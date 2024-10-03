Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Красноярском крае и Корпорация развития Енисейской Сибири подписали соглашение о сотрудничестве

На инвестиционной конференции «Инвестиционная политика опорного города Канска» состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Красноярском крае Ольгой Загитовой и Корпорацией развития Енисейской Сибири.