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Живая Кубань

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  • Нина Прыгун
    сейчас ЖКХ никто не указ,они частные компании что ,решают то и мы выполняем и Депутаты ничем не могут даже помочь Вице-премьер Хус...
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Полиция в Краснодаре начала проверку после того, как женщина избила ребенка в лифте

Полиция в Краснодаре начала проверку после того, как женщина избила ребенка в лифте

Полиция в Краснодаре начала проверку после того, как женщина избила ребенка в лифтеПолиция Краснодара начала проверку в связи с инцидентом в лифте одного из жилых комплексов краевой столицы, где взрослая женщина избила ребенка прямо под объективами камер наблюдения, и на глазах собственного маленького сына.

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