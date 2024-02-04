Полиция в Краснодаре начала проверку после того, как женщина избила ребенка в лифте

Полиция в Краснодаре начала проверку после того, как женщина избила ребенка в лифтеПолиция Краснодара начала проверку в связи с инцидентом в лифте одного из жилых комплексов краевой столицы, где взрослая женщина избила ребенка прямо под объективами камер наблюдения, и на глазах собственного маленького сына.