Энтони Дэвис предстал с новой прической

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В понедельник форвард «Лейкерс» оформил 3-й в карьере трипл-дабл. В матче с «Хорнетс» (124:118) Дэвис записал на свой счет 26 очков, 15 подборов и 11 передач.