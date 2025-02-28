Группу диверсантов ВСУ уничтожили под Курском

РИАН: в Курской области уничтожили разведгруппу ВСУ В Курской области у населенного пункта Никольский ликвидированы четыре диверсанта 47-й отдельной механической бригады Вооруженных сил Украины, рассказал РИА Новости представитель российских силовых структур.
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