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Орловские новости

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Уралсиб вошёл в Топ-10 ипотечных банков России

Уралсиб вошёл в Топ-10 ипотечных банков России

За 7 месяцев 2026 года банк Уралсиб увеличил объем ипотечных выдач по собственным программам более чем в 1,6 раза, до 19,2 млрд рублей.

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