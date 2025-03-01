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Женщина в Красноярском крае до смерти объелась блинов на конкурсе на Масленицу

Женщина в Красноярском крае до смерти объелась блинов на конкурсе на Масленицу

В Красноярском крае праздничное мероприятие в честь Масленицы обернулось трагедией. Во время конкурса по скоростному поеданию блинов 36-летняя жительница села Березовское Курагинского района потеряла сознание и скончалась, сообщает Telegram-канал «112».

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