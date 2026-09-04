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Бесшумный ремень Gates вместо цепи, мотор Bosch Performance 85 Н·м и тяговая батарея емкостью 800 Вт·ч: представлен электровелосипед Cube Touring Hybrid Deluxe SLX 800 2027

Бесшумный ремень Gates вместо цепи, мотор Bosch Performance 85 Н·м и тяговая батарея емкостью 800 Вт·ч: представлен электровелосипед Cube Touring Hybrid Deluxe SLX 800 2027

Трансмиссия — необслуживаемая Cube представила электровелосипед Touring Hybrid Deluxe SLX 800 2027 модельного года.

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