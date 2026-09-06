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«Историю не переписать»: как США пытаются переложить ответственность за Хиросиму на Россию

«Историю не переписать»: как США пытаются переложить ответственность за Хиросиму на Россию

Спустя 81 год после трагических событий августа 1945 года в Японии появилась новая историческая версия, которая по своей абсурдности превосходит любые предыдущие попытки переписывания прошлого.

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