Песков призвал к прекращению поставок оружия ВСУ в рамках возможного перемирия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу ABC заявил, что любые договорённости о прекращении огня между Москвой и Киевом должны сопровождаться остановкой поставок западного вооружения Украине.
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