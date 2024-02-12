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Российские ученые смогли активировать важнейший белок в клетках тела

Российские ученые смогли активировать важнейший белок в клетках тела

Российские ученые из Института цитологии РАН (ИНЦ РАН) сумели искусственным образом активировать белок Аноктамин (ANO6), который помогает организму создавать костную ткань, укреплять иммунный потенциал, а также улучшать свертываемость крови.

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