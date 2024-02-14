Этих учёных не поймёшь: то у них потепление, то новый ледниковый период в Европе

Natalija Osminina

Мир движется по спирали и все повторяется, и опять тают и отчаливают ледники с Антарктиды, Лабрадорское течение охлаждает Гольфстрим, и глобальное потепление сменяется глобальным похолоданием – Малыми Ледниковыми периодами. Когда-то во времена глобальной магнитной инверсии Земли её полюса поменялись с экватором. И этот цикл в волновом магнитном плане повторяется регулярно. В такие моменты осуществляются «великие переселения народов», отраженные в многочисленных исторических источниках, как, к примеру, нашествие гуннов на Европу. Они всегда сопровождаются резким изменением климата в сторону похолодания.