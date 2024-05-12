Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Четвертая Отечественная война

Четвертая Отечественная война

По сути, для России сейчас идет Четвертая Отечественная война. Первой была война с Наполеоном, второй – Первая мировая, третьей – битва с нацистами на полях Второй мировой.

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Комментарии
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Виктор
Это что за п...здобол так раскукарекался,раскудахтался.Правительство увидел и свободу почувствовал?Придет время, и до тебя, суки доберемся.Историк хренов.Караул устал.
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15 час.
НС
Николай Савинов
Автор очень хреново знает историю своего народа.В Первую мировую,никто на Россию не нападал.ВОВ сражались не только русские,а ещё 15 социалистических стран.В организации сопротивления фашистам,большая заслуга Ком.Партии.Благодаря Ком.Партии создавались партизанские отряды.Да и сегодня,автор видимо не знает,что регулярная армия России,в боевых действиях не участвует. Миллионная армия России,готова вступить в войну.Но на сегодня этого нет необходимости.С этим отлично справляются сверхсрочники.
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14 час.
Евгений
Никакой второй Отечественной войны не было. Автор - окстись...
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14 час.

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