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«Карфагенские орлы» - на ЧМ-2022

«Карфагенские орлы» - на ЧМ-2022

Сборная Туниса завоевала путёвку в финальный турнир ЧМ-2022 после того как в ответном матче плей-офф африканской квалификации на своём поле сыграла вничью со счётом 0:0 с командой Мали.

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