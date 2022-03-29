«Карфагенские орлы» - на ЧМ-2022

Сборная Туниса завоевала путёвку в финальный турнир ЧМ-2022 после того как в ответном матче плей-офф африканской квалификации на своём поле сыграла вничью со счётом 0:0 с командой Мали.
Популярные статьи
- Ни одного тройного… ТАРАСОВА: «Прокат 20-летней давности» - чемпионат мира по фигурному катанию без России
- Александр ТИХОНОВ: Когда политическая ситуация изменится, IBU обязана приползти на коленях!
- «Получается, что мы Моська, которая лает на слона», - Орлов о заявке на проведение Евро-2028 и Евро-2032
Свежие комментарии