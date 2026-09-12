День танкиста 13 сентября: история и современные традиции праздника

День танкиста в России отмечается во второе воскресенье сентября. Этот профессиональный праздник посвящён экипажам танков, а также инженерам, конструкторам и рабочим оборонных предприятий, участвующим в создании боевой техники.
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