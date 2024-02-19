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Россиянам рассказали о самых вредных для почек продуктах

Россиянам рассказали о самых вредных для почек продуктах

Проявление хронических заболеваний почек во многом зависит от образа жизни человека. Почки являются одной из естественных фильтрующих систем организма, поэтому на них сильно сказывается употребление потенциально вредных продуктов, рассказал «Газете.

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