К 20-летию группы Эрик Клэптон (Eric Clapton) анонсирует "The Road To Escondido Enhanced Edition"

Спустя двадцать лет после того, как Джей Джей Кейл и Эрик Клэптон (J.J. Cale and Eric Clapton) объединили усилия на пути в Эскондидо (Escondido), их совместная работа, получившая премию "Грэмми", возвращается в расширенном издании.