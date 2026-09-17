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К 20-летию группы Эрик Клэптон (Eric Clapton) анонсирует "The Road To Escondido Enhanced Edition"

К 20-летию группы Эрик Клэптон (Eric Clapton) анонсирует "The Road To Escondido Enhanced Edition"

Спустя двадцать лет после того, как Джей Джей Кейл и Эрик Клэптон (J.J. Cale and Eric Clapton) объединили усилия на пути в Эскондидо (Escondido), их совместная работа, получившая премию "Грэмми", возвращается в расширенном издании.

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