Машина скорой помощи попала в ДТП и перевернулась. Как сообщили в полиции Петербурга и Ленобласти, «сегодня в 11.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Машина скорой помощи попала в ДТП и перевернулась. Как сообщили в полиции Петербурга и Ленобласти, «сегодня в 11.