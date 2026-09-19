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Газета.ру

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Советник Зеленского Бескрестнов прошелся по Сырскому из-за ударов БПЛА по Украине

Советник Зеленского Бескрестнов прошелся по Сырскому из-за ударов БПЛА по Украине

Внештатный советник президента Украины Сергей Бескрестнов в своих социальных сетях раскритиковал экс-главкома ВСУ Александра Сырского за то, что он не занимался развитием технологий по борьбе с реактивными дронами, которые активно используют ВС РФ.

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