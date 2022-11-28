Виктор Машуков отказался проводить планерку в качестве и.о. сити-менеджера Читы

Новый и.о. сити-менеджера Читы не пришел на первое планерное заседание в новом статусе.Виктор Машуков, еще неделю назад бывший главой Читинского района, а теперь – исполняющий обязанности сити-менеджера, не пришел на свое первое планерное заседание.