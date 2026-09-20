Прокуратура Флориды экстрадировала 18 обвиняемых в убийстве Моиза

Восемнадцать подозреваемых в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза в 2021 году экстрадированы в США для суда во Флориде.
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