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ДШ
Дмитрий Шершов
хреновина!
Мысли вслух :) 23...
В
Василий
Насчет "выкопанной" картошки, юмористу следует понять разницу между полем где ничего не копали и перекопанным. Они не...
Шутки и остроты, ...
Ирина Чещина
😂😂😂😂😂
Чтоб я так жил
Смехотерапия
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Мысли вслух :) 23 пушистые мыслишки
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