Смехотерапия

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  • Дмитрий Шершов
    хреновина!Мысли вслух :) 23...
  • Василий
    Насчет "выкопанной" картошки, юмористу следует понять разницу между полем где ничего не копали и перекопанным. Они не...Шутки и остроты, ...
  • Ирина Чещина
    😂😂😂😂😂Чтоб я так жил

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