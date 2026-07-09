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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кордоба признан лучшим нападающим сезона на премии WININE Герои РПЛ. Форвард «Краснодара» обошел Воробьева и Кругового

Джон Кордоба признан лучшим нападающим сезона в РПЛ. Форвард « Краснодара » получил награду в рамках премии WINLINE Герои РПЛ.

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