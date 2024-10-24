Россиянам назвали главные правила вождения зимой

Автоэксперт Сапцов: заранее снижайте скорость перед маневрами в зимний период Зимой водитель управляет автомобилем в условиях плохой видимости, непредсказуемой погоды и постоянно меняющегося состояния дорожного покрытия, рассказал руководитель образовательной траектории в цифровой автошколе «Баранка» Дмитрий Сапцов.
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