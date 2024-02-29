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Иваново

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Президент России поручил запустить новый национальный проект «Семья»

Президент России поручил запустить новый национальный проект «Семья»

Президент России поручил запустить новый национальный проект «Семья»Расширение программы семейной ипотеки и материнского капитала, увеличение налоговых вычетов за рождение детей — в карточках подробнее о новых мерах поддержки .

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