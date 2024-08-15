«Приютите назад, с кем не бывает? Гульнул», — стало известно, что Абрамов просит Алсу не разводиться. Прощает?

Тема развода Алсу и Яна Абрамова стала причиной широкого общественного резонанса в связи с тем, что происходящее между супругами — это не просто бытовой конфликт, а дело, касающееся измен и чести жены в паре.
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