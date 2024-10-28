В Волгограде 62-летний мужчина умер на улице от внезапного приступа

Прохожие обнаружили тело мужчины возле одного из жилых домов в Краснооктябрьском районе Волгограда. Умершим оказался 62-летний местный житель, пишет сайт «Новости Волгограда» со ссылкой на представителей областного СУ СКР.
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