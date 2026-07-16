MacRumors: Apple нарастила заказы на испарительные камеры для юбилейного iPhone

Apple увеличила объем заказов на компоненты системы охлаждения с испарительной камерой для будущих моделей iPhone, включая первый складной смартфон компании и юбилейный iPhone, посвященный 20-летию линейки.
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