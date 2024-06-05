Запретили «тыкать» пассажирам и ездить за рулем в майках: в Омске впервые запускают тариф «Комфорт+» для поездок на такси.
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Запретили «тыкать» пассажирам и ездить за рулем в майках: в Омске впервые запускают тариф «Комфорт+» для поездок на такси.